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Hırvat yıldız 17 ay futboldan men edildi

HIRVAT YILDIZ 17 AY FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Mart ayında doping testine tabi tutulan ve Eylül ayından bu yana futbol oynamayan Darijo Srna, doping örneğinin pozitif çıkması nedeniyle 17 ay futboldan men edildi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 23:30
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Ukrayna Anti-Doping Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre eski Hırvatistan Milli Takım kaptanı ve Shakhtar Donetsk'in sağ beki Darijo Srna, futboldan men edildi.

22 AĞUSTOS'A KADAR HİÇBİR MÜSABAKADA DORMA GİYEMEYECEK

Mart 2017'de oynadığı bir maçın ardından verdiği örnekte 'dehydroepiandrosterone' adında ve içeriğinde steroid örneği bulunan bir madde tespit edildi. Yapılan testi pozitif sonuçlanan Srna'nın cezası 22 Ağustos'ta sona erecek ve o tarihe kadar hiçbir futbol müsabakasında forma giyemeyecek.

13 Eylül 2017'de Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Srna'nın cezası, son maçından itibaren geçerli olacak. Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 10 maça çıkan Srna, 900 dakika sahada kaldı. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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