Bursa'da hurda toplayan ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan 18 yaşındaki Kemal Tiftik, at arabası ile kaçarken polis aracına çarpıp atın yaralanmasına sebep oldu.

Bursa'da hurda toplayan ve hırsızlık suçundan aranan 18 yaşındaki Kemal Tiftik, at arabası ile kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı. Daha sonra yaya olarak koşarak uzaklaşmak isteyen Tiftik kovalamacanın sonunda yakalanıp gözaltına alındı.

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇMAYA YELTENDİ, ATI YARALADI

Merkez Osmangazi'de yaşayan ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan Kemal Tiftik, bu sabah Ankara Yolu Caddesi Gaziakdemir Mahallesi'nde at arabası ile hurda ararken karşısında polis ekiplerini gördü. Tiftik'in panik yapıp kaçmaya çalışmasından şüphelenen ekipler, takip ettikleri Kemal Tiftik'i polis aracı ile at arabasının önüne geçerek durdurmak istedi. Hırsızlık şüphelisi bu kez at arabası ile polis aracına çarparak kaçmaya yeltendi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİRİ MİYİM, NEDEN ÇEKİYORSUN?"

Atın yaralandığını fark eden Tiftik bu kez koşarak uzaklaşmak isterken yakalandı. Sağlık kontrolünden sonra emniyet müdürlüğüne getirilen Tiftik kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Beni mi çekiyorsun abi, çok önemli biri miyim, neden çekiyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Tiftik'in yaralanan atı ise, belediye veterinerinin müdahalesinin ardından, zabıta ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: haberinburada