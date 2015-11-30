HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN BACASINDA BOĞULARAK ÖLDÜ
ABD'de, bir eve girmeye çalışan hırsız bacada sıkıştı. Her şeyden habersiz ev sahibinin şömineyi yakmasıyla hırsız feci şekilde can verdi.
ABD'nin California eyaletine bağlı Fresno kasabasında bir eve bacadan girmeye çalışan bir hırsız bacada sıkışıp kaldıktan bir gün sonra eve dönen ev sahibinin şömineyi yakması üzerine boğularak can verdi.
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