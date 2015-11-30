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hırsızlık için girdiği evin bacasında boğularak öldü

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVİN BACASINDA BOĞULARAK ÖLDÜ

ABD'de, bir eve girmeye çalışan hırsız bacada sıkıştı. Her şeyden habersiz ev sahibinin şömineyi yakmasıyla hırsız feci şekilde can verdi.

Tarih : 30 Kasım 2015, 09:29
Puan Ver : Hırsızlık İçin Girdiği Evin Bacasında Boğularak Öldü(8/10)5


ABD'nin California eyaletine bağlı Fresno kasabasında bir eve bacadan girmeye çalışan bir hırsız bacada sıkışıp kaldıktan bir gün sonra eve dönen ev sahibinin şömineyi yakması üzerine boğularak can verdi.








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