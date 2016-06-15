

İstanbul'un Eyüp ilçesinde gece bir iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.







Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.30 sıralarında Eyüp ilçesi Alibeyköy semtinde Gökhan Yanbul'a ait iş yerinin camını kırarak içeri giren hırsız, kasada bulunan bir miktar para ile duvarda asılı televizyonu bir dakika gibi kısa bir sürede çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmaya gelen iş yeri sahibi Yanbul, soluğu polis merkezinde aldı. Olayın gerçekleştiği iş yerine gelen polisler, gerekli işlemleri yaptıktan sonra hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.