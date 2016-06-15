

Aksaray'da, istirahatte olan bir polis memuru otoparkta 2 hırsızın otomobili soyduğunu gördü.







Durumu hemen 155'e bildiren polis memuru olay yerine ivedi takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bir



vatandaşa ait otomobilin ön panjurunu çalan hırsızlardan birini suçüstü yakaladı.







Şüpheli Halil İbrahim Ç. (19) polis ekiplerince gözaltına alınırken, diğer şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.







Sağlık raporu almak için Aksaray Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, raporun alınmasının ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneden çıkarılan şüpheli, dışarıda serinlediği için polis ekiplerine, “Allah sizden razı olsun. Çoluğunuz çocuğunuz analı babalı büyüsün” diye dua etti.







Polis otosunun arkasındaki şüpheli koltuğuna bindirilen şüpheli, “Ağabey öne bindir bari neden öne bindirmiyorsun” diyerek konuşmaya devam etti. Aracı neden soydun sorusunu yanıtlayan şüpheli, “Ağabey soygun değil, bir panjur, başka hiçbir şey yok” cevabını verdi.







Şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde inceleme ve parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.