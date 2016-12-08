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hırsız yakalayan bmw

HIRSIZ YAKALAYAN BMW

Hırsız yakalayan BMW bir film ya da reklam kampanyası adı değil. ABD'nin Seattle şehrinde bir BMW 550i çalan hırsız, otomobilin güvenlik sistemi sayesinde aracın içinde kilitli kaldı ve yakalandı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 10:02
Puan Ver : Hırsız Yakalayan Bmw(9/10)11


Hırsız yakalayan BMW bir film ya da reklam kampanyası adı değil. ABD'nin Seattle şehrinde bir BMW 550i çalan hırsız, otomobilin güvenlik sistemi sayesinde aracın içinde kilitli kaldı ve yakalandı.



Üst düzey teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında otomotiv sektörü yer alıyor. Teknoloji sadece otomobillerin performansı için değil, kullanıcı deneyimi ve güvenlik için de kullanılıyor. Hırsız yakalayan BMW de böyle bir teknolojinin eseri.



Buna en çarpıcı örneklerinden biri ise ABD'de gerçekleşti. BMW'nin “ConnectedDrive” adını verdiği özelliğe sahip olan bir 550i model otomobilin içine giren hırsız aracın güvenlik özellikleri sayesinde içeride kilitli kaldı.



ABD'nin Seattle şehrinde yaşanan olayda hırsız kapıları kilitli olmayan BMW 550i'nin içine girdi. Aracın anahtarının da üzerinde olduğunu gören hırsız, otomobili alıp gitti. Aracın sahibi hırsızlığın farkına varınca polise başvurdu. Polis de BMW ile iletişime geçerek “ConnectedDrive” sistemi sayesinde aracın yerini tespit etti. Ayrıca yine bu sistem sayesinde otomobilin tüm kapıları kilitlendi. Yapılan arama sonucunda hem BMW marka araç, hem de içinde kilitli kalan hırsız bulundu.



“ConnectedDrvie” teknolojisi bu olayda önemli bir başarı gösterse de aynı zamanda hakkında epey tartışma olan bir teknoloji. Bu sistem sayesinde araca hacker'ların dışarıdan müdahale edebildikleri, bazı özelliklerin kontrolünü ele alabildikleri de iddia ediliyor. BMW bu tehditlere karşı gerekli önlemleri aldığını iddia etse de teknolojinin bazı artıları olduğu kadar eksikleri olabileceğine de dikkat etmek gerekiyor.



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Etiketler: Hırsız  Yakalayan  Bmw    haber

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