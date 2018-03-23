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Hırsız polislere kürekle saldırdı! 3 polis yaralandı

HIRSIZ POLİSLERE KÜREKLE SALDIRDI! 3 POLİS YARALANDI

Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. 3'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 23 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Hırsız Polislere Kürekle Saldırdı! 3 Polis Yaralandı(5/10)1

Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana gelen olayda, bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 3'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HIRSIZ BODRUM KATTA SAKLANDI

İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.

KÜREKLE KAFASINA VURDU

Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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