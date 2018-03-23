HIRSIZ POLİSLERE KÜREKLE SALDIRDI! 3 POLİS YARALANDI
Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. 3'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana gelen olayda, bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 3'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HIRSIZ BODRUM KATTA SAKLANDI
İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.
KÜREKLE KAFASINA VURDU
Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.
BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü
Kaynak: haberinburada
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