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Hırsız Değil Adeta Balet! Parmak Uçlarında Çaldığı Çantayla Yüzünü Gizledi, Yine de Kameradan Kaçamadı

HIRSIZ DEĞİL ADETA BALET! PARMAK UÇLARINDA ÇALDIĞI ÇANTAYLA YÜZÜNÜ GİZLEDİ, YİNE DE KAMERADAN KAÇAMADI

Adana'da, 4 ayrı eve giren ve çaldığı kadın çantalarıyla yüzünü gizleyerek parmak ucunda ilerleyen sabıkalı hırsız, apartmanın güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Hırsız Değil Adeta Balet! Parmak Uçlarında Çaldığı Çantayla Yüzünü Gizledi, Yine De Kameradan Kaçamadı(6/10)2

Adana'da girdiği evden çaldığı kadın çantalarıyla yüzünü kapatıp kaçan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ADANA'DA 3 İLÇEDEKİ 4 EVE GİRDİ, ÖNCEDEN DE SABIKALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olaylar Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi farklı günlerde 4 eve girerek 2 cep telefonu, 2 yüzük, 1 küpe ve 850 lira para çalıp kayıplara karıştı. Evine hırsız giren vatandaşlar, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. Yapılan başvuru üzerine polis apartmanlardaki güvenlik kamerasını inceledi.

SES ÇIKARMAMAK İÇİN PARMAK UÇLARINDA İLERLEDİ, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Lala Alişan Kan isimli mağdurun evinde yapılan güvenlik kamerası çalışmasında hırsızın apartmanın bahçesine duvardan atlayarak girdiği ve yavaş yavaş yürüyerek ilerlediği görülüyor. Daha sonra kamelyadan giriş asma kata çıkan hırsız buradan tırmanıp Kan'ın evine giriyor. Girdiği evden çaldığı kadın çantalarıyla ise yüzünü kapatıp kaçıyor.

HIRSIZLIKTAN SABIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis bu görüntüleri izleyip zanlının kim olduğunu belirlemeye çalıştı. Yapılan çalışmada, zanlının daha önceden hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Nasrettin Y. olduğunu belirledi. Polis daha sonra zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan Nasrettin Y., görüntülerdeki şahsın kendisi olmadığını ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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