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Hırsız, Çetedeki Arkadaşlarından Sakladığı Paraları İç Çamaşırına Gizledi

HIRSIZ, ÇETEDEKİ ARKADAŞLARINDAN SAKLADIĞI PARALARI İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEDİ

İzmir'de uyanık hırsız kasadan aldığı parayı, kendisini bekleyen arkadaşlarından saklamak için iç çamaşırına gizlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Hırsız, Çetedeki Arkadaşlarından Sakladığı Paraları İç Çamaşırına Gizledi(7/10)3

İzmir'de hırsızlık amacıyla şarküteriye giren bir kişinin, kasadan aldığı parayı iş yeri önünde kendisini bekleyen arkadaşlarından saklamak için iç çamaşırına gizlediği an güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak ilçesi Güzelyalı Semti'nde şarküteri işleten Necmettin Akkaya, sabah iş yerine geldiğinde giriş kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye girdiğinde vitrindeki sucuk ve kasadaki paranın olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin iş yerine girdiğini, 3 kişinin de dışarıda nöbet tuttuğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden Hırsızlık Bürosu ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili, kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde durdurdu. Araçtaki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen sucuk, tahta pastırma maketi, iki televizyon, bir uydu cihazı ve 82 ekmek bulundu. Otomobildeki T.Ö.İ. (36), G.Ö. (20), A.K. (16) ve E.Ö. (17) gözaltına alındı. Polisin incelemesinde, zanlıların, Güzelyalı'daki bir şarküteri ve Menemen ile Bornova ilçesinde iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutukland

PARALARI İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Görüntülerde kapıyı zorlayarak içeri giren kapüşonlu ve yüzü atkıyla kapalı kişi, önce kasadaki bir miktar parayı alıp iç çamaşırına koyuyor. Zanlı daha sonra kasap reyonundaki sucuk ve pastırmayı alıyor. Şüpheli ayrıca gerçek sandığı tahta pastırma maketlerini alıp iş yerinden çıkıyor. Şarküteriden hırsızlık yapan G.Ö'nün polise verdiği ifadede, iş yerinden çaldığı parayı arkadaşlarından saklamak için iç çamaşırına gizlediğini ve dışarıda kendisini bekleyenlere kasada para olmadığını söylediği öğrenildi. İş yeri sahibi Necmettin Akkaya, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde çok şaşırdığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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