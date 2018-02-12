HIRSIZ, ÇETEDEKİ ARKADAŞLARINDAN SAKLADIĞI PARALARI İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEDİ
İzmir'de uyanık hırsız kasadan aldığı parayı, kendisini bekleyen arkadaşlarından saklamak için iç çamaşırına gizlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'de hırsızlık amacıyla şarküteriye giren bir kişinin, kasadan aldığı parayı iş yeri önünde kendisini bekleyen arkadaşlarından saklamak için iç çamaşırına gizlediği an güvenlik kamerasına yansıdı.
Konak ilçesi Güzelyalı Semti'nde şarküteri işleten Necmettin Akkaya, sabah iş yerine geldiğinde giriş kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye girdiğinde vitrindeki sucuk ve kasadaki paranın olmadığını görünce durumu polise bildirdi.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin iş yerine girdiğini, 3 kişinin de dışarıda nöbet tuttuğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden Hırsızlık Bürosu ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili, kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde durdurdu. Araçtaki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen sucuk, tahta pastırma maketi, iki televizyon, bir uydu cihazı ve 82 ekmek bulundu. Otomobildeki T.Ö.İ. (36), G.Ö. (20), A.K. (16) ve E.Ö. (17) gözaltına alındı. Polisin incelemesinde, zanlıların, Güzelyalı'daki bir şarküteri ve Menemen ile Bornova ilçesinde iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutukland
PARALARI İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI
Görüntülerde kapıyı zorlayarak içeri giren kapüşonlu ve yüzü atkıyla kapalı kişi, önce kasadaki bir miktar parayı alıp iç çamaşırına koyuyor. Zanlı daha sonra kasap reyonundaki sucuk ve pastırmayı alıyor. Şüpheli ayrıca gerçek sandığı tahta pastırma maketlerini alıp iş yerinden çıkıyor. Şarküteriden hırsızlık yapan G.Ö'nün polise verdiği ifadede, iş yerinden çaldığı parayı arkadaşlarından saklamak için iç çamaşırına gizlediğini ve dışarıda kendisini bekleyenlere kasada para olmadığını söylediği öğrenildi. İş yeri sahibi Necmettin Akkaya, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde çok şaşırdığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tankımız, Ypg'nin Cephaneliğini Yerle Bir Etti!
- Türkiye Bu Sözleri Unutmayacak! Şehit Annesi, Yürekleri Dağladı
- Böyle Dost Olmaz Olsun! En Yakın Arkadaşının Dükkanını Soydu
- Ukrayna'da Yaşayan Gürcü Lider Saakaşvili'yi Maskeli Polisler Gözaltına Aldı
- Kendisini Terk Eden Eşine Kızdı, Bavulunu Toplayıp Evi Ateşe Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
- Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti
- Gişe Görevlisine 100 Bin Doları Sordular, Cevap Şoke Etti: Yılan Yedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar