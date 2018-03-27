İstanbullular Şemsiyeleriniz Unutmayın! Öğleden Sonra Sağanak Geliyor
Çöken Yürüyen Merdivende Sıkışan Yolcu, İlk Kez Konuştu
Aykut Kocaman: Artık Savunma Yok, Hücuma Başlıyoruz
Hükümetten S-400 Açıklaması: F-35 Alımını Etkilemez
600 Bin Lira Ödüllü Terörist Öldürüldü, Boynundan Haç Kolyesi Çıktı
Acı Haber Amanoslar'dan Geldi: 1 Askerimiz Şehit Düştü
Ab'nin Skandal Ege Çıkışına Bahçeli'den Sert Tepki!
İftira Atıp 17'lik Gencin Ölümüne Neden Olan Kız Gözaltında
Abd Okullarındaki Irkçı Ayrımcılığın Seyrini Değiştiren İsim Hayatını Kaybetti
Seda Sayan'dan Kendisine Aşağılık Kadın Diyen Ak Partili Başkana Suç Duyurusu
Afrin Şehitlerinin Kimlikleri Belli Oldu, İki İle Ateş Düştü
Onlarca Yunus Karaya Vurarak Can Verdi
Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı
Cenk'i Alan İngilizler, Gözünü Oğuzhan'a Dikti
Acun Çok Sinirlendi: Hevesim Kaçarsa Yurt Dışında Yaşarım
Taksilerin Tepe Lambalarının Rengi Değişiyor
Avm Faciasından Kahreden Detay! Mesaj Atmışlar: Anne-Baba Yanıyoruz
Polis Ve Askerlerin Bulunduğu Araç Şarampole Yuvarlandı!
Soma Maden Faciası Davasında Mahkeme Sabotaj İddialarına İtibar Etmedi
Başbakan'a Güvence Verdi: Türkiye'ye Saldırmalarına İzin Vermeyiz!

Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı

HIRSIZ BALKONDAN GİRDİ, UYUYAN KADININ BOYNUNDAN KOLYESİNİ KOPARDI! KAMERA KAYITTAYDI

Sultangazi'de bir eve balkonundan tırmanarak giren hırsız, dairede uyuyan kadının boyundaki gerdanlığı koparıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların balkona tırmanması ve kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 27 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı(10/10)6

Geçtiğimiz 18 Mart Pazar günü Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 hırsız sabaha karşı sokak üzerindeki binanın önüne geldi. Bir süre burada duran hırsızlardan biri, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek binanın altındaki marketin tahtalarının üstüne çıktı. Buradan binanın 1'inci katına tırmanarak balkondan eve giren hırsız, ardından içeride bir süre arama yaptı. Hırsız evde dolaştığı esnada içeride uyuyan Suriye uyruklu Nehle M.'yi fark etti.

BOYNUNDAKİ GERDANLIĞI ÇALDI

Sesleri duyan Nehle M. ise uyanarak hırsızı gördükten sonra büyük korku yaşadı. Bağırmasın diye kadının ağzını kapatan hırsız, onu tehdit ettikten sonra boynunda takılı 4 bin lira değerinde altın gerdanlığı gasp etti. Ardından hırsız eve girdiği balkondan atlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların binanın önüne gelmesi, balkona tırmanması ve kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede eşkali belirlenen şahısların kimliklerinin, 22 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Ünal A. ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Adem U. olduğu tespit edildi. Yerlerini tespit eden polis hırsızları İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hırsız  Balkondan  Girdi  Uyuyan  Kadının  Boynundan  Kolyesini  Kopardı  Kamera  Kayıttaydı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER