HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI
Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'e, vatandaşların ilgisi yoğun oldu
Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.
Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. HASAN Kamil Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.
İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif'i görmek için vatandaşlar caminin kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyarete gelen bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Bu arada görevliler, ibadet etmek isteyen vatandaşları, cami restorasyon nedeniyle kapalı olduğu için avludaki geçici mescide yönlendiriyor.
kaynak:milliyet
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