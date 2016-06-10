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hırka-i şerif ziyarete açıldı

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 15:22
Puan Ver : Hırka-İ Şerif Ziyarete Açıldı(6/10)6


Hırka-i Şerif Camii'nde bugün düzenlenen açılışa; İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ve birçok vatandaş katıldı. Cami girişinde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran tarafından yapılan duanın ardından Vali Şahin, beraberindeki protokol üyeleri, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. Protokol üyelerinin ardından Hırka-i Şerif vatandaşlara açıldı. Peygamber Efendimizin Hırka-i Şerifi'ni ziyaret eden bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşayan Fahriye Dede isimli bir vatandaş, “Her sene geliyorum ben, kaç senedir her sene gelirim. İlk gün açılışında geliyorum, çok duygulanıyorum, çok memnunum. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi de gençlerimizi de korusun. Bu savaş dursun, başka hiçbir şey istemiyorum. Allah'tan dileğim herkes rahat sokaklarda gezsin, işine gitsin, evine gitsin. Gencecik çocuklarımız ölüyor günah değil mi? Polislerimize, askerlerimize çok dua ediyorum. Onlar bizim için vatanı bekliyor, bizim için canlarını veriyorlar. Rabbim herkesi korusun” dedi.








Etiketler: Hırka-İ  Şerif  Ziyarete  Açıldı    haber

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