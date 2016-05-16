

Çoğu zaman hiçbir belirti vermediği için ‘sessiz katil' olarak da adlandırılan hipertansiyon sinsice seyrederek kalpten böbreklere, beyinden göze dek çok ciddi sorunlara hatta ölüme bile neden olabiliyor. Buna karşın pek çok tansiyon hastası hurafelere yenik düşerek bu ciddi sağlık sorununa karşı yeterince önlem almıyor hatta tedavi sürecini hekime danışmadan kendi kendilerine kesebiliyor!







Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, ülkemizde her 3 kişiden 1'inin hipertansiyon hastası olduğunu belirtirken, her 10 kişiden 6'sının ise hipertansiyonu olduğunun farkında bile olmadığını söylüyor. Ailesinde yüksek tansiyon veya diyabet hastalığı olan, fazla kilolu, 40 yaşın üzerinde, sigara içen kişilerde tansiyonun düzenli aralıklarla ölçtürülmesinin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Dağdelen “Hipertansiyon baş ağrısı, göğüs ağrısı, burun kanaması, kulak çınlaması, nefes darlığı, çarpıntı ve ayaklarda şişlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtileri önemsemek ve hekime görünmek gerekir” diyor.







Prof. Dr. Sinan Dağdelen, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında hipertansiyon hastalarının en sık yaptığı 9 hatayı anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.