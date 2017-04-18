

Hipermetropi gözün kırma kusurlarındandır. Dolayısıyla tüm kırma kusurlarında olduğu gibi birinci seçeneğimiz gözlüktür. Gözlükle tolere edemeyen veya kullanmak istemeyen nispeten 13-14 yaşın üzerindeki hastalarımızda olabilecek ikinci bir tedavi şekliyse kontakt lenstir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler cevapladı.