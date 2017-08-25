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HİNTLİ GURU TECAVÜZDEN HAPSE MAHKUM OLDU, HİNDİSTAN KARIŞTI: 12 ÖLÜ, 70'DEN FAZLA YARALI


Hintli Guru Tecavüzden Hapse Mahkum Oldu, Hindistan Karıştı: 12 Ölü, 70'den Fazla Yaralı
Tarih : 25 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Hintli Guru Tecavüzden Hapse Mahkum Oldu, Hindistan Karıştı: 12 Ölü, 70'den Fazla Yaralı(8/10)4

Hindistan'da şiddet olaylarında 12 kişi öldü 70'in üzerinde sivil yaralandı. Guru Ram Rahim Sign, Haryana Panchkula'daki mahkeme tarafından iki kadın takipçisine tecavüz suçundan suçlu bulundu ve yedi yıl hapse mahkum edildi. Yargılanmasına 2008 yılında başlanan ve binlerce takipçisi olan Hintli Guru'nun suçlu bulunması müritlerini harekete geçirdi.

İKİ KADINI TECAVÜZ ETMEKTEN SUÇLU BULUNDU

Hinduların Manevi Gurusu Ram Rahim Singh'in 2002 yılında iki kadın takipçisine tecavüz suçundan mahkum olunca Haryana'daki Panchkula kasabasında gurunun sevenleri ortalığı birbirine kattı. Büyük çatışmalar çıktı, kundaklama ve şiddet olayları yaşandı. Mahkemenin kararına itiraz eden Singh'in takipçileri Pencap ve Haryana'da hükümet binalarını ve otobüsleri ateşe verdi. Tren ve otobüs seferleri iptal edildi, okullar tatil oldu.

DEMİR YOLUNU ATEŞE VERDİLER

Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi, Guru'nun sahip olduğu tüm mülklere el konulmasına ve kamu zararının buradan karşılanmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme, hükümetten Haryana'ya daha fazla ordu birliği göndermesini istedi. Bunun üzerine ordu birlikleri kente giriş yaptı. Şiddet olayları sürerken Pencap'daki Balluanna demiryolu istasyonu ateşe verildi, trenler yakıldı. Göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri olayların Dera'nın merkezi olan Sirsa'da şiddetlenerek sürdüğünü kaydetti. Kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Panchkula'daki şiddet olaylarında 12 kişi öldü ve 70 kişi yaralandı. Saat 17.00'ye kadar ordu, Panchkula'da 600 asker konuşlandırılarak kontrolü sağlamaya çalıştı. Bundan önce, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla Ram Rahim taraftarlarını dağıtmaya çalıştı, fakat çıkan şiddet olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Başbakan Narendra Modi şiddet olayları konusunda bilgilendirildi; İçişleri Bakanı Rajnath Singh, durumdan en kötü etkilenen iki eyalet olan Pencap'la Haryana'nın il başkanlarıyla konuştu. Olaylar Delhi'ye de sıçradı. Delhi'de otobüs ve trenler ateşe verildi. Başbakan Arvind Kejriwal halkı sükünete çağırdı. Kentte güvenlik alarmı verildi, sokağa çıkmak yasağı ilan edildi.Panchkula kasabasından yükselen yoğun dumanlar, kasabanın durumunu gözler önüne serdi. Olaylarda yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

HELİKOPTERLE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Çıkan çatışmalarda medya araçlarına da saldırılar yaşandı. NDTV'nin canlı yayın aracı ateşe verildi ve bir tv çalışanına saldırıda bulunuldu. Dün gece Ram Rahim video mesajı yayınladı ve tüm takipçilerine dağılmaları ve evlerine dönmeleri için çağrıda bulundu. İş yaramayan bu çağrı sonuçsuz kaldı ve taraftarlarının birçoğu onu şahsen görmek istediklerini söyledi. Ram Rahim'in Pazartesi günü cezası kesinleşecek ve Rohtak'a gönderilen bir hükümet helikopteriyle cezaevine gönderilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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