HİNTLİ ÇİFTE, ANTALYA'DA MASALLARI ARATMAYACAK DÜĞÜN
07 Aralık 2015 Pazartesi 14:07Hindistan'ın siyaset kökenli Aggarwal ve Ahlawat ailelerinin çocukları, 5 yıldızlı otelde 4 gün düğün yaptı. Düğününün 1 milyon avroluk masrafını gelinin ailesi ödedi.
Hindistanlı gelin Sonali Ahlawat ve damat Sumeet Aggarwal için Hint geleneklerine göre düğün düzenlendi.
Düğünün organizasyonu 3 ay öncesinden başladı. Dubai'den gelen tasarımcılar, oteli inceleyerek düğünle ilgili program kitapçığı hazırladı. Kitapçıklar, aralarında Hindistan Turizm ve Ekonomi Bakanı Ram Bilas Sharma'nın da yer aldığı dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı konuklara dağıtıldı.
1 MİLYON AVRO HARCANDI
Türk ve Hintli aşçılar, her iki ülkenin yemeklerinden oluşan açık büfeler hazırladı. Davetliler için 300 odanın kapatıldığı düğün için bir milyon avro harcandığı belirtildi.
Düğününün masrafları, Hint gelenekleri gereğince gelinin ailesi tarafından karşıladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar