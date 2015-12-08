

Hindistanlı gelin Sonali Ahlawat ve damat Sumeet Aggarwal için Hint geleneklerine göre düğün düzenlendi.







Düğünün organizasyonu 3 ay öncesinden başladı. Dubai'den gelen tasarımcılar, oteli inceleyerek düğünle ilgili program kitapçığı hazırladı. Kitapçıklar, aralarında Hindistan Turizm ve Ekonomi Bakanı Ram Bilas Sharma'nın da yer aldığı dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı konuklara dağıtıldı.







1 MİLYON AVRO HARCANDI







Türk ve Hintli aşçılar, her iki ülkenin yemeklerinden oluşan açık büfeler hazırladı. Davetliler için 300 odanın kapatıldığı düğün için bir milyon avro harcandığı belirtildi.







Düğününün masrafları, Hint gelenekleri gereğince gelinin ailesi tarafından karşıladı.