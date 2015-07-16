

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de eski başbakan Manmohan Singh'in de katılımı ile gerçekleşen Kitap tanıtımında, bir kadının görevli polis memuruna Tokat atması ülkeyi karıştırdı. Polis, kadının kimliğinin peşine düşerken, sözkonusu kadının Türkiye vatandaşı olduğundan şüphelenildi.







Olaydan üç gün sonra ortaya çıkan video görüntülerinde, Yeni Delhi'de geçen hafta gerçekleşen kitap lansmanı için Hayvanları Koruma Derneği (WWF) oditoryumuna girmek isteyen kadın, adının listede olduğunu belirterek polislerden izin vermelerini istiyor. Ancak eski başbakan Singh'i korumakla görevli olan polisin yanıt vermemesi üzerine kadın sinirleniyor. İngilizce “İşini kaybedeceksin, sana söylüyorum. Sana tokat atacağım” diyen kadın, ardından polise vuruyor.Hindistan'da bir anda yayılan videoda, bir kişinin araya girdiği, ancak kadının özür dilemeyi reddettiği görülüyor.