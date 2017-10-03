HİNDİSTANLI BİR ADAM, 7 METRELİK PİTONU TEK BAŞINA ÖLDÜRDÜ!
Hindistan'da Robert Nababan isimli adam, yedi metrelik dev bir yılan ile boğuştu. Yılan ölürken adam yaralandı.
DEV YILAN YOLU KAPATTI
Hindistan'ın Riau eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki adam, işten eve gitiği sırada dev bir yılanın yolu kapattığını ve yayaların geçmesine izin vermediğini gördü.
YILAN ADAMIN KOLUNU ISIRDI
Adam, yılanı kenara çekmek isterken kolundan darbeyi yedi. Yılan adamın kolunu ısırıp yaraladı. Bunun üzerine öfkelenen adam, yılanla boğuşmaya başladı ve yılanı öldürmeyi başardı.
KÖYLÜLER YILANI ASIP SERGİLEDİ
Köylüler, yılanı arabaya atmadan önce bir süre çamaşır ipi gibi asıp sergiledi.
Mart ayında başka bir Hindistanlı bir yılan ile boğuştuktan sonra yılanın midesinden ölü olarak çıkarılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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