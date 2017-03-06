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Hindistan'da Toprağa Gömülü 19 Kız Cenin Bulundu!
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hindistan'da toprağa gömülü 19 kız cenin bulundu!

HİNDİSTAN'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 19 KIZ CENİN BULUNDU!

Hindistan'da kürtaj sırasında hayatını kaybeden bir kadınla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, gömülü halde 19 kız cenin buldu

Tarih : 06 Mart 2017, 16:02
Puan Ver : Hindistan'da Toprağa Gömülü 19 Kız Cenin Bulundu!(8/10)5


Hindistan'ın batısındaki Maharastra eyaletinde bir hastane yakınında gömülmüş 19 kız cenin bulunduğu bildirildi.



BBC'de yer alan habere göre, Sangli şehrinde kürtaj sırasında hayatını kaybeden bir kadınla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, kayıp cenini ararken bir hastane yakınında gömülü halde 19 kız cenini buldu.



Emniyet Müdürü Dattatray Shinde, olayın arkasında yasa dışı bir kürtaj şebekesinin olduğunun anlaşıldığını ifade ederek maktul kadının kocasının tutuklandığını, ortadan kaybolan doktorun ise arandığını belirtti.



Hindistan'da cinsiyet seçimine dayalı yasa dışı kürtaj vakalarının yaygınlığı sebebiyle gebelikte cinsiyet belirleme testleri 1994 yılında yasaklanmıştı.



 



kaynak:habertürk








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