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Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı
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Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı

HİNDİSTAN'DA TARLAYA SIKILAN BÖCEK İLACI 20 CAN ALDI

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, ağustos ayından bu yana ekinlere sıktıkları böcek ilacını soluyan 20 çiftçi hayatını kaybetti.

Tarih : 09 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı(9/10)5

Ekinlere sıktıkları böcek ilacı 20 çiftçinin canını aldı.

BÖCEK İLACI SIKARKEN ÖNLEM ALMADILAR

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Yavatmal bölgesinde, ekinlere böcek ilacı sıkarken koruyucu önlem almayan yüzlerce çiftçinin zehirden etkilendiğini, bunlardan 20'sinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

İLK VAKA AĞUSTOS AYINDA YAŞANDI

Böcek ilaçlarını soluyan çiftçilerde ilk ölüm vakasının ağustos ayından görüldüğü bildirilirken, ölü sayısının eylül ayında giderek arttığı kaydedildi.

BAZI ÇİFTÇİLER CİDDİ GÖRME SORUNU YAŞIYOR

Zehirden etkilenen çiftçilerde bulanık görme, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve ciltte döküntüler gibi bazı rahatsızlıklar görüldüğü bildirildi. Bazı çiftçilerin de ilaç nedeniyle ciddi görme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

AKTİVİSTLER TEPKİLİ

Aktivistler, böcek ilaçlarını kapsayan düzenlemelerdeki eksiklik ve yoksul çiftçilere uygun güvenlik ekipmanlarının sağlamasındaki yetersizlik nedeniyle yetkililere tepki gösterdi. Hükümetin, olayların ardından böcek ilacının satışına yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçireceği açıklandı.

BÖCEK İLACI SATIŞI YASAKLANABİLİR

Öte yandan, Maharaşta eyaletinin başkenti Mumbai'deki Yüksek Mahkeme, geçen hafta, eyalet hükümetine söz konusu bölgelerde böcek ilacı satışını yasaklaması çağrısında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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