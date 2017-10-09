HİNDİSTAN'DA TARLAYA SIKILAN BÖCEK İLACI 20 CAN ALDI
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, ağustos ayından bu yana ekinlere sıktıkları böcek ilacını soluyan 20 çiftçi hayatını kaybetti.
Ekinlere sıktıkları böcek ilacı 20 çiftçinin canını aldı.
BÖCEK İLACI SIKARKEN ÖNLEM ALMADILAR
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Yavatmal bölgesinde, ekinlere böcek ilacı sıkarken koruyucu önlem almayan yüzlerce çiftçinin zehirden etkilendiğini, bunlardan 20'sinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
İLK VAKA AĞUSTOS AYINDA YAŞANDI
Böcek ilaçlarını soluyan çiftçilerde ilk ölüm vakasının ağustos ayından görüldüğü bildirilirken, ölü sayısının eylül ayında giderek arttığı kaydedildi.
BAZI ÇİFTÇİLER CİDDİ GÖRME SORUNU YAŞIYOR
Zehirden etkilenen çiftçilerde bulanık görme, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve ciltte döküntüler gibi bazı rahatsızlıklar görüldüğü bildirildi. Bazı çiftçilerin de ilaç nedeniyle ciddi görme sorunu yaşadığı belirtiliyor.
AKTİVİSTLER TEPKİLİ
Aktivistler, böcek ilaçlarını kapsayan düzenlemelerdeki eksiklik ve yoksul çiftçilere uygun güvenlik ekipmanlarının sağlamasındaki yetersizlik nedeniyle yetkililere tepki gösterdi. Hükümetin, olayların ardından böcek ilacının satışına yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçireceği açıklandı.
BÖCEK İLACI SATIŞI YASAKLANABİLİR
Öte yandan, Maharaşta eyaletinin başkenti Mumbai'deki Yüksek Mahkeme, geçen hafta, eyalet hükümetine söz konusu bölgelerde böcek ilacı satışını yasaklaması çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Taksicilerden Uber İsyanı: Bunlar Fetö Gibi Okyanus Ötesinden Geldiler
- Rusya: Türkiye İle Ortak S-400 Üretimi Konusunda Görüşüyoruz
- Boat Show'da 4 Günde 28 Milyon Euroluk Tekne Satıldı
- Kapıkule'de 12 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu
- Patronlardan Vize Krizi Değerlendirmesi: İlerleyen Günlerde Piyasa Sakinler
SPOR HABERLERİ
- Stat İçin Beşiktaş'a Teşekkür Eden Bakan Bak'a Erdoğan'dan Fırça: Bizim Paralarımızla Yapıldı
- Fatih Tekke Yeni Takımını Buldu
- Ünlü Yorumcu Ahmet Çakar: Futbolun Yürekle Oynandığını Gösterdiniz
- Finlandiya-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
- Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak: Bizi Diğer Milli Takımla Kıyaslamayın
DÜNYA HABERLERİ
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
Bu Haberle İlgili Yorumlar