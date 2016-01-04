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hindistan'da korkutan deprem: en az 5 ölü

HİNDİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM: EN AZ 5 ÖLÜ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur vilayetinin Imphal kentinde 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Tarih : 04 Ocak 2016, 09:05
Puan Ver : Hindistan'da Korkutan Deprem: En Az 5 Ölü(10/10)7


Myanmar ve Bangladeş sınırına yakın bölgede meydana gelen depremde en az beş kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

 

Polis, şiddetli sarsıntı nedeniyle duvarlar çatladığını ve yeni inşa edilen altı katlı bir bina çöktüğünü söyledi.

 

Hindistan Meteoroloji Kurumu, depremin derinliğinin 17 kilometre olduğunu duyurdu.

BBC'nin Dakka'dan bildiren muhabiri Salman Saeed, Bangladeş'te de halkın sarsıntıdan dolayı panik yaşadığını ve sokaklara döküldüğün aktardı.

 

Imphal sakinlerinden Deepak Shijagurumayum, AFP'ye evinin büyük zarar gördüğünü söyledi ve "Deprem olduğunda neredeyse herkes uyuyordu ve yataklarından fırladılar" dedi.

 

Shijagurumayum, "İnsanlar ağlıyor, sokaklarda ve açık alanlarda dua ediyorlardı. Artçı olacağı korkusuyla yüzlerce kişi saatlerce dışarda bekledi" diye konuştu.








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