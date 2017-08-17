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HİNDİSTAN'DA HASTANE, BORÇLARINI ÖDEYEMEYİNCE 1 HAFTADA 100 ÇOCUK ÖLDÜ


Hindistan'da Hastane, Borçlarını Ödeyemeyince 1 Haftada 100 Çocuk Öldü
Tarih : 17 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Hindistan'da Hastane, Borçlarını Ödeyemeyince 1 Haftada 100 Çocuk Öldü(9/10)5

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir hastanede bir hafta içinde, 100'den fazla çocuk öldü. Hastane borçları yüzünden oksijen tüpü alamayaınca çocukların ölüm nedeninin borçlardan kaynaklandığı iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANE İDDİALARI REDDETTİ

Hastane yetkilileri çocukların, "ödenmemiş faturalar nedeniyle oksijen tüpü alınamaması" nedeniyle öldüğü iddiasını reddetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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