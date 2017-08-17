Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir hastanede bir hafta içinde, 100'den fazla çocuk öldü. Hastane borçları yüzünden oksijen tüpü alamayaınca çocukların ölüm nedeninin borçlardan kaynaklandığı iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANE İDDİALARI REDDETTİ

Hastane yetkilileri çocukların, "ödenmemiş faturalar nedeniyle oksijen tüpü alınamaması" nedeniyle öldüğü iddiasını reddetti.

Kaynak: haberinburada