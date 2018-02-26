HİNDİSTAN'DA DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK GÖNDERİLEN PAKET PATLADI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, gelin ağır yaralandı.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
DAMADIN BÜYÜK ANNESİ ÖLDÜ, GELİN AĞIR YARALANDI
Hindistan'ın Odisha eyalentinde 18 Şubat'ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çifitine korkunç saldırı düzenlendi. Düğünden birkaç hafta sonra çifte gönderilen hediye paketinin patlaması sonucu damat Reema Sahu ve 85 yaşındaki büyükannesi Jemamani Sahu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, gelin Soumya Sekhar ise ağır yaralandı.
PAKETİ GÖNDEREN ADRES BULUNAMADI
Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada hediye paketinin gönderen adresinin bulunmadığını belirterek, saldırının bölgedeki birisi tarafından gerçekleştirilme olasılığının üzerinde durulduğunu bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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