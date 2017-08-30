HİNDİSTANDA BİR İLK! KARŞILIKLI CİNSİYET DEĞİŞTİRİP EVLENECEKLER
Hindistan'da cinsiyet değiştirme kliniğinde tanışan bir çift, ameliyatlarını geçirdikten sonra evlenme kararı aldı.
KLİNİKTE TANIŞIP AŞIK OLDULAR
Hindistan'ın Mumbai kentinde kadın vücuduyla dünyaya gelen Aarav Appukuttan ve erkek vücuduyla doğan Sukanyeah Krishnan, cinsiyet değiştirme kliniğinde tanıştı. Operasyonu görüşmek için klinikte olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda birbirlerine aşık oldu.
İKİSİ DE CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
Çift, klinikte geçirdikleri vakitten sonra ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. Bu zaman zarfında çift, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.
GELECEK AY EVLENİP HİNDİSTAN'DA BİR İLKE İMZA ATACAKLAR
46 yaşındaki Appukuttan ve 22 yaşındaki Krishnan gelecek ay evlenecek ve Hindistan'ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.
Kaynak: haberinburada
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