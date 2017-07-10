15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi
Şehit Oğlunun "Bırakma Beni Baba" Feryatları Yürekleri Dağladı
Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
Silah Sanayisinde Dev Satın Alma!
Çukurcada Havanlı Saldırı! 1 Şehit, 2 Yaralı
Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
"Geleneklerimiz" Deyip Damatlarına Görülmemiş Şakalar Yaptılar
Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı
Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler
4 Yılda 22 Ameliyat Oldu: Tek İsteği Çocuklarının Büyüdüğünü Görmek
"Son Durağım" Dediği Sevgilisi, İş Adamı Yurdal Sert'i Terk Etti
İnternetten İzlediği Videodan Etkilenerek Tayland Usulü Dondurma Üretti
Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı
Gaziantepspor, Takım Kaptanı Elyasa Süme'yi Şike Yapmakla Suçladı
Mahkeme Salonuna Kadar Sırıta Sırıta Geldiler
Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü

Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü

HİNDİSTAN'DA BİR GECE İÇİNDE DÜŞEN YILDIRIMLARDA TOPLAM 31 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir gece içerisinde farklı bölgelere çok sayıda yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü(6/10)2

Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere yıldırım düştü. Yetkililer, son bir gecede farklı yerlere düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENECEK

Eyalet Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, yıldırımın Rohtas ve Vaishali bölgelerini vurduğunu bildirdi. 4 kişinin Bhojpur ve Saran bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceğinin ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hindistan  Da  Bir  Gece  İçinde  Düşen  Yıldırımlarda  Toplam  31  Kişi  Öldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER