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hindistan'da 24 polis öldürüldü

HİNDİSTAN'DA 24 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde Maocu isyancılar 24 polisi öldürdü. İsyancıların bu yıl düzenlediği altı saldırı arasında en ölümcül saldırının bu olduğu belirtiliyor.

Tarih : 24 Nisan 2017, 17:48
Puan Ver : Hindistan'da 24 Polis Öldürüldü(6/10)3


Reuters haber ajansı tarafından geçilen habere göre, Chhattisgarh eyaletinin başkenti Raipur'dan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olan bölgede Maocu isyancılar polise pusu kurdu.



Saldırıda 24 polis öldürüldü.  Saldırı kayıtlara bu yılın en kanlı saldırısı olarak geçti.








Etiketler: Hindistan  Da  24  Polis  Öldürüldü    haber

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