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hindistan'a 7.2 milyar dolarlık teşvik

HİNDİSTAN'A 7.2 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK

Vodafone, dünyanın “açık ara” en popüler pazarlarından Hindistan'a, çok ciddi bir yatırımda bulundu.

Tarih : 28 Eylül 2016, 11:18
Puan Ver : Hindistan'a 7.2 Milyar Dolarlık Teşvik(0/10)


Vodafone, dünyanın “açık ara” en popüler pazarlarından Hindistan'a, çok ciddi bir yatırımda bulundu.



Öncelikle Vodafone'un yatırım yaptığı Hindistan pazarı ve stratejik ortağı “Reliance Joe” yapısı hakkında birkaç kelamda bulunalım. 83.yılını kutlayan Hindistanlı servis sağlayıcı, 2016 yılının sadece ilk döneminde 340 milyon dolar gelir elde etti. Eh; Vodafone ortağını iyi seçmiş değil mi?



Şimdi de Hindistan pazarının büyüklüğünden bahsedelim. Çin Halk Cumhuriyetinden sonra dünyanın en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ülkenin, 1.2 milyar vatandaşı mevcut.



Vodafone; Reliance Joe'nun 1957 doğumlu en büyük hissedarı Mukesh Ambani, ülkeye gelecekte yapacağı yatırımlarla ilgili prensip anlaşmasına vardı. Reliance Joe ve ortakları, Hindistan'ın en büyük ikinci servis sağlayıcısı konumda. Vodafone, yaptığı anlaşmalar sayesinde, Hindistan'da 200 milyondan fazla aboneye mevcut. Şirketin pazar payı ise yüzde 25 civarında…



İngiliz telekomünikasyon devi, kamuya ve ortağına 7.2 milyar dolar kayda değer bir yatırımda bulunacak. Böylece pek çok 3G cihaz, nihayet İngiliz şirket egemenliğinde üstün 4G iletişim mimarisi ile taçlanacak.



İngiliz servis sağlayıcı, sanki Asya'yı yeniden ayağa kaldırmak niyetinde. Şirket, kısa süre önce de Çinli Alibaba'ya milyarlarca dolarlık yatırım yapmış ve adından söz ettirmişti.



Avrupa'nın sınırındaki ülkenin guruu tüm bu pahalı yatırımlarına karşın, sadece 2015 yılı döneminde 1.5 milyar dolar net gelir, 400 milyon dolar da net kar elde etmeyi başararak dünyanın en büyükleri arasında kalmayı başardı.



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Etiketler: Hindistan  A  72  Milyar  Dolarlık  Teşvik    haber

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