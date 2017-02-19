

Halk arasında çok büyük sınıf farklarının bulunduğu ve bir bölümünün gelişmiş diğer bölümünün gelişmemiş olduğu Hindistan, uzay araştırmalarına son yıllarda büyük önem veriyor. Ülke uzay arenasında adından söz ettirmek için şimdiden milyar dolarlar harcadı. Harcanan para ise büyük bir teknolojik birikim olarak geri dönüyor. Örneğin 2013 yılında 73 milyon dolar maliyet ile Mars yörüngesine araç gönderildi. Başarıyla tamamlanan bu işlemi Avrupalılar başaramamıştı. Ülkenin diğer bir hedefi ise Mars' gözlem araçları indirerek bilimsel çalışmalar yapmak.



Uzay konusundaki iddiasını devam ettirmek isteyen Hindistan bu amaçla bir rekor denemesine imza attı. Aynı anda tam 104 uyduyu uzaya göndermeye çalışan ülke bu denemesinde başarılı oldu. İçerisinde Hindistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hollanda'nın da uyduları bulunan PSLV roketi bir Hindistan adasından havalanarak uzaya yolculuk etti.



Tam 320 ton ağırlığında olan PSLV roketi, toplam ağırlığı 1388 kilogram olan uydularla kalkışını gerçekleştirdi. Roket seyahatini alçak Dünya yörüngesine gerçekleştirdi. 104 farklı uyduyu da güvenli bir şekilde ulaşması gereken yere bırakan roket daha sonra sonsuzluğa doğru yol aldı ve güvenli bir şekilde yok edildi.



Roket içerisindeki en ağır uydu ise Hindistan'a aitti. Cartosat-2 adını taşıyan uydunun temel görevi bölgesel gözlemler yapmak. Son yıllarda önemi gittikçe artan gözlem uyduları artık her ülke için vazgeçilmez bir hale geldi. Hindistan'ın iddiasına göre Cartosat-2 uydusu şimdiye kadar yapılmış en yüksek çözünürlük gözlem uydusu. Hindistan'ın bu gözlem uydusunu özellikle arasının sorunlu olduğu komşuları üzerinde kullanması bekleniyor. Çin ve Pakistan ile sınırı bulunan Hindistan'ın bu iki ülkede özel keşif operasyonları yürütmesi muhtemel.



Aynı Anda 104 Uydu Fırlatıldı, Dünya Rekoru Kırıldı



Hindistan gerçekleştirdiği PSLV-C37 isimli uçuşuyla birlikte aynı anda 104 uyduyu uzaya çıkararak dünya rekorunu kırdı. Dada öncesinde rekor Rus'lara aitti. Rus'lar 2013 yılında aynı anda 37 farklı uyduyu uzaya göndermeyi başarmıştı. Rekor sadece 3 yıl boyunca Rus'ların elinde kalabildi.