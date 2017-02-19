Hindistan Uzaya Aynı Anda 104 Uydu Gönderdi
Xiaomi Redmi Note 4X Çok Yakında Satışta
Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu
Pokemon Go: Second Generation Resmiyete Kavuştu
Drone İle Teslimat Paraşüt Desteği İle Olacak
Afyon'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı!
Kafasına Pencere Camı Düşen Gamze'nin Tedavisi Sürüyor
Adana'da Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı
Adana'da Vahşet! Diri Diri Toprağa Gömdüler
Hamsinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü
Galatasaray'dan Sakatlık Açıklaması
İşte Orgeneral Akar'ın İki 'rakka Planı'
Survivor Seda'dan İlhan Mansız Hakkında Olay Sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Melih Gökçek'ten Viranşehir Paylaşımı: Bu Alçakları ...
Bakan Soylu Bilançoyu Açıkladı
Yükselen Yıldızlar Maçında Dünya Karması Güldü
Tsk'dan Hava Harekatı
Yalancı Medya Benim Değil, Abd Halkının Düşmanı!
Genelkurmay'dan Flaş Rusya Kararı!

hindistan uzaya aynı anda 104 uydu gönderdi

HİNDİSTAN UZAYA AYNI ANDA 104 UYDU GÖNDERDİ

Hindistan aynı anda uzaya 104 farklı uydu gönderdi. Tek rokette gönderilen uydular, ülkenin uzay geleceği için büyük önem arz ediyor. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen fırlatma işlemi başarıyla gerçekleşti.

Tarih : 19 Şubat 2017, 13:37
Puan Ver : Hindistan Uzaya Aynı Anda 104 Uydu Gönderdi(9/10)10


Halk arasında çok büyük sınıf farklarının bulunduğu ve bir bölümünün gelişmiş diğer bölümünün gelişmemiş olduğu Hindistan, uzay araştırmalarına son yıllarda büyük önem veriyor. Ülke uzay arenasında adından söz ettirmek için şimdiden milyar dolarlar harcadı. Harcanan para ise büyük bir teknolojik birikim olarak geri dönüyor. Örneğin 2013 yılında 73 milyon dolar maliyet ile Mars yörüngesine araç gönderildi. Başarıyla tamamlanan bu işlemi Avrupalılar başaramamıştı. Ülkenin diğer bir hedefi ise Mars' gözlem araçları indirerek bilimsel çalışmalar yapmak.



 Uzay konusundaki iddiasını devam ettirmek isteyen Hindistan bu amaçla bir rekor denemesine imza attı. Aynı anda tam 104 uyduyu uzaya göndermeye çalışan ülke bu denemesinde başarılı oldu. İçerisinde Hindistan, Amerika,  Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hollanda'nın da uyduları bulunan PSLV roketi bir Hindistan adasından havalanarak uzaya yolculuk etti.



Tam 320 ton ağırlığında olan PSLV roketi, toplam ağırlığı 1388 kilogram olan uydularla kalkışını gerçekleştirdi. Roket seyahatini alçak Dünya yörüngesine gerçekleştirdi. 104 farklı uyduyu da güvenli bir şekilde ulaşması gereken yere bırakan roket daha sonra sonsuzluğa doğru yol aldı ve güvenli bir şekilde yok edildi.



Roket içerisindeki en ağır uydu ise Hindistan'a aitti. Cartosat-2 adını taşıyan uydunun temel görevi bölgesel gözlemler yapmak. Son yıllarda önemi gittikçe artan gözlem uyduları artık her ülke için vazgeçilmez bir hale geldi. Hindistan'ın iddiasına göre Cartosat-2 uydusu şimdiye kadar yapılmış en yüksek çözünürlük gözlem uydusu. Hindistan'ın bu gözlem uydusunu özellikle arasının sorunlu olduğu komşuları üzerinde kullanması bekleniyor. Çin ve Pakistan ile sınırı bulunan Hindistan'ın bu iki ülkede özel keşif operasyonları yürütmesi muhtemel.



Aynı Anda 104 Uydu Fırlatıldı, Dünya Rekoru Kırıldı



Hindistan gerçekleştirdiği PSLV-C37 isimli uçuşuyla birlikte aynı anda 104 uyduyu uzaya çıkararak dünya rekorunu kırdı. Dada öncesinde rekor Rus'lara aitti. Rus'lar 2013 yılında aynı anda 37 farklı uyduyu uzaya göndermeyi başarmıştı. Rekor sadece 3 yıl boyunca Rus'ların elinde kalabildi.








Etiketler: Hindistan  Uzaya  Aynı  Anda  104  Uydu  Gönderdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER