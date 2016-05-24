

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh şehrinden kalkan 6,5 metre yüksekliğinde ve 1,75 ton ağırlığındaki 'mini' uzay mekiğinin atmosferde 70 kilometre mesafe katetmesi hedefleniyordu.







NASA'nın 2011 yılında Uzay Mekiği Programı'nı durdurması yeniden kullanılabilir uzay aracı üretiminde uluslararası bir rekabet başlatmıştı.







Yeniden kullanılabilir roket modelleri uzay keşfi maliyetini büyük ölçüde azalttığı için yoğun ilgi görüyor.







Bir süredir uzay programına önemli ölçüde yatırım yapan Hindistan'ın bu zamana kadar yaptığı en kayda değer uzay keşfi girişimi 2013 yılında Mars'a yolladığı uydu oldu.







Hindistan, önümüzdeki 10 yıl içinde uzaya tam kapsamlı yeniden kullanılabilir bir uzay mekiği yollamayı hedefliyor.