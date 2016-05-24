O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hindistan mini uzay mekiğini uzaya fırlattı

HİNDİSTAN MİNİ UZAY MEKİĞİNİ UZAYA FIRLATTI

Hindistan inşaası beş yıl süren ilk insansız uzay mekiğini uzaya yollayarak 'yeniden kullanılabilir roket' üretimi yarışına katıldı.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:52
Puan Ver : Hindistan Mini Uzay Mekiğini Uzaya Fırlattı(10/10)8


Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh şehrinden kalkan 6,5 metre yüksekliğinde ve 1,75 ton ağırlığındaki 'mini' uzay mekiğinin atmosferde 70 kilometre mesafe katetmesi hedefleniyordu.



NASA'nın 2011 yılında Uzay Mekiği Programı'nı durdurması yeniden kullanılabilir uzay aracı üretiminde uluslararası bir rekabet başlatmıştı.



Yeniden kullanılabilir roket modelleri uzay keşfi maliyetini büyük ölçüde azalttığı için yoğun ilgi görüyor.



Bir süredir uzay programına önemli ölçüde yatırım yapan Hindistan'ın bu zamana kadar yaptığı en kayda değer uzay keşfi girişimi 2013 yılında Mars'a yolladığı uydu oldu.



Hindistan, önümüzdeki 10 yıl içinde uzaya tam kapsamlı yeniden kullanılabilir bir uzay mekiği yollamayı hedefliyor.








Etiketler: Hindistan  Mini  Uzay  Mekiğini  Uzaya  Fırlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER