HİNDİSTAN İPHONE'U HACKLEYEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI
FBI'dan sonra Hindistan da iPhone'u hackleyebileceklerini açıkladı. Hindistan yönetimi Apple telefonlarını hacklemek için bir yazılım geliştirmiş durumda.
FBI'dan sonra Hindistan da iPhone'u hackleyebileceklerini açıkladı. Hindistan yönetimi Apple telefonlarını hacklemek için bir yazılım geliştirmiş durumda.
Bildiğiniz gibi Apple ve FBI bir süre önce önemli bir tartışmaya taraf oldular. Apple'ın bir terörist tarafından kullanılan iPhone'u hacklemeyi reddetmesi, şirketi FBI ile karşı karşıya getirdi. Aylarca süren bu tartışma sonunda FBI, bahsi geçen telefonu Apple'ın yardımı olmadan da hacklemenin yolunu buldu. Böylece bu dava kapandı ama teknoloji firmaları ve hükümet birimleri arasındaki tartışma daha da alevlenmiş oldu.
Bugün Hindistan'dan gelen açıklama, bu tartışmaya yepyeni bir boyut kazandırdı. Hindistan hükümetinde görevli bakanlardan biri olan Ravi Shankar Prasad, güçlü şifreleme metodları kullanan telefonları da hackleyebildiklerini açıkladı. Bakanın açıklamasına göre bu tarz davalarda teknoloji şirketlerinin yardımına ihtiyaç duymayan Hindistan, FBI'ın hacklemek için uzun süre uğraştığı iPhone'u da hackleyebiliyor. Güvenli telefonları hackleyebilmek için bir yazılım geliştirdiklerini söyleyen bakan, hackleyebildikleri telefonlar arasında Apple'ın telefonlarının da olduğunu açıkladı.
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