HİNDİSTAN DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Doda bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Doda bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Doda bölgesinde TSİ 09.30 sularında meydana gelen trafik kazası sonucu aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi ise yaralandı. 9 yolcu taşıyan taksinin seyir halindeyken yoldan çıktığı ve derin bir vadiye yuvarlandığı öğrenildi. Polis, kazanın şoförün dikkatsizliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Doda'da bulunan bölge hastanesine taşınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve tedavi için Jammu şehrindeki hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
kaynak:haberler
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