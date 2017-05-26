

Enerji, hayatı yönlendiren şeydir ve yaşamı değerli hale getirmeye yardımcı olur. Fakat ev, iş, yoğun aktivite programları ve çocuk gibi faktörlerden dolayı zaman zaman enerjiniz düşebilir. Stres ve benzer sebeplerle kaliteli uyku uyuyamama gibi sebepler, gün içinde, hatta tam da ihtiyacınız olduğu dakikalarda adeta tükenmenize sebep olur. Vücudunuz muhteşem programlanmış bir makina gibidir ve sorunsuz çalışması için ihtiyacı olan her şeyi doğada bulabilirsiniz. Amerika'da, doğal yollarla enerjinizi artırmaya yardımcı olacak bir liste yayınlandı. Uygulaması oldukça kolay ve son derece faydalı olan bu listede, durumunuza göre yapmanız gerekenler özetlenmiş. Bugün, sizler için bu listeyi oluşturan maddeleri detaylandırarak hayata geçirmenize yardımcı olmaya çalışacağım...







15 DAKİKA DİNLENİN



Güne iyi başlayın



Güne başlamadan 15 dakika önce kendinize zaman verin. Uyandığınızda camı açın ve temiz hava soluyun, genleşme hareketleri yapın ve elinizi, yüzünüzü yıkayın. Bu üç temel hareket güne zinde başlamanızı sağlar. Ayrıca yapılan araştırmalara göre uyandığınızda bir bardak su içmeniz, yine güne zinde başlamanıza, vücudunuzun kendine gelmesine yardımcı olur.







Uykunuzu alın



Devamlı meşgul bir beyin, uyku saatiniz gelip geçtiği halde sizi uykunuzdan alıkoymaya yeter de artar bile. Ertesi gün yapılacaklar, bugün bitmesi gerektiği halde henüz tamamlanamayan işler derken saatler uyumak için geç kaldığınızı göstermeye başladıysa, ertesi gün ihtiyacınız olacak enerjiyi farklı şeylerde aramaya başlarsınız. Tam ve kaliteli bir uyku uyuyamadığınız için o gün, muhtemelen enerji içeceklerinden medet umacaksınız.







DOĞAL ALANLARDA DOLAŞIN



Yaşam tarzınızı değiştirin



Kronik yorgunlukların en büyük sebeplerinden biri rutin yaşam tarzıdır. Her gün aynı işlerle ilgileniyor, aynı kişiler ile görüşüyor ve aynı aktiviteleri yapıyorsanız, yorgunluk riski altında olduğunuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla hayatınızı gözden geçirip bazı değişiklikleri yapmanız gerekebilir. Örneğin iş çıkışı akşam yemeğini dışarıda yiyin ya da hafta sonunuzu doğal alanlarda geçirmeye çalışın. Deşarj olmak sizi yeni bir haftaya hazırlayacak, yorgun hissetmenize engel olacaktır.







Televizyona karşı dikkatli olun



Televizyon uyuşuk ve yorgun hissetmenize neden olur. Çünkü televizyon seyrederken daha az hareket edersiniz ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyebilirsiniz. Televizyon karşısında saatlerce oturmak sizi bitkin hissettirir. Televizyon seyretmeye başlamadan önce kendinize alarm kurun. Böylelikle kontrolü kaybetmemiş olursunuz. Ayrıca televizyon karşısında gerçekleştirebileceğiniz bir hobi edinin. Örneğin örgü örün ya da boyama kitabı boyayın.











kaynak:sabah