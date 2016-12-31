

Batı dünyasının en çok tükettiği kanatlı hayvanlardan biri olan hindi, 25 ve 26 Ocak'ta kutlanan Noel Bayramı'nda katlanarak daha fazla artıyor. Dünyada en çok hindi eti Amerika'da tüketiliyor. Günde ortalama 8 kilogram hindi etinin tüketildiği Amerika'da yıllık tüketim 2 buçuk milyona yaklaşıyor. Son yıllarda Batı özentiliği artan ülkemizde de yılbaşı geceleri hindi tüketimi her sene katlanarak artıyor.







TALEP 4 KAT ARTIYOR







Türkiye'de tüketilen hindi oranını Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün açıkladı. Ergün, "Türkiye'de yılda ortalama 55 ila 60 bin ton arasında hindi eti tüketiliyor. Günlük tüketim 1 kilogramı bile bulmuyor" dedi. Yılbaşı öncesi hindi etine talebin 4 kat arttığına dikkat çeken Ergün, "Yılbaşı nedeniyle hindi eti tüketimi, diğer günlere nazaran yaklaşık 4 kat artıyor. Bu nedenle yılbaşına hazırlık için Türkiye genelinde 500 bin hindi kesileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.







BATI ADETİNE SESSİZLER







Hayvanseverler ise süpermarketlerde süslü paketlerde satışa sunulan hindiler için sessizliğini koruyor. Geçen sene Kurban Bayramı öncesi Bağımsız Doğa Aktivistleri, Vegan Özgürlük Hareketi gibi gruplar, kurban ibadetini katliam olarak gördüklerini belirterek, protesto etkinliği düzenlemişti. Aynı grup üyeleri, Noel adeti olarak bilinen hindi yemeği için 500 bin hindinin kesilmesini katliam olarak görmedi. Bu konuda meydanlarda protesto etkinliği de düzenlemeyen hayvanseverlerin, vatandaşlara bu adetten vazgeçin çağrısı yaptığı da duyulmadı. Kıbrıs'ta ezanın yasaklanması için dava açan Feza Güzel, sosyal medya hesabından kurban ibadetini eleştirirken, hindilerin kesilmesi için tek paylaşım yapmadı.







HELAL OLSA DA NİYET ÖNEMLİ







Yeni Şafak'a konuşan emekli başvaiz Mustafa Akgül ise, “Alınan, yenilen şeyin helal olup olmaması başka bir şeydir, ne niyetle tüketildiği başka bir şeydir. Biz kendi örf ve adetlerimiz yerine başkalarının örf ve adetlerini esas alırsak, şahsiyetimizi kaybederiz. 'Kim bir kavmi örnek alıyorsa onlardandır' buyuruyor Efendimiz(sav). Nasıl ki onlar bizim geleneğimizi taklit etmiyorlarsa biz de yeni yılın ilk gününü ilimle, ibadetle geçirelim” önerisinde bulundu.







kaynak:yenişafak