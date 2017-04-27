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himalayalar'da kaybodu, 47 gün sonra sağ bulundu!

HİMALAYALAR'DA KAYBODU, 47 GÜN SONRA SAĞ BULUNDU!

Mart ayında Himalayalar'da yürüyüşe başladıktan sonra kaybolan ve kendilerinden 47 gün haber alınmayan Tayvanlı iki yürüyüşçüden biri hayatını kaybetti, diğeri sağ kurtarıldı

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:39
Puan Ver : Himalayalar'da Kaybodu, 47 Gün Sonra Sağ Bulundu!(8/10)8


Nepal'de Himalayalar bölgesinde kaybolan ve 47 gündür haber alınamayan Tayvanlı iki yürüyüşçüden biri sağ kurtarıldı, diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.



Yürüyüşçülerin ülkedeki işlemlerini yürüten tur şirketinden yapılan açıklamada mart ayında Himalayalar'daki Ganeş Himal patikasında yürüyüşe başlayan ve 47 gündür kendilerinden haber alınamayan Tayvanlı gezginlerden 21 yaşındaki Liang Seng Yue'nin canlı olarak bulunduğu, üç gün önce yaşamını yitirmiş olduğu anlaşılan 19 yaşındaki kız arkadaşı Liu Çen Çun'un ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.



Başkent Katmandu'nun 70 kilometre kuzeyindeki Ganeş Himal dağ sırasını kat etmek üzere yürüyüşe başlayan Liang ve Liu, başlangıçta kar fırtınasına yakalanarak yollarını kaybetti. Ardından yollarını yeniden bulabilmek için rastladıları nehri takip ederek bir köye ulaşmaya çalışan ikili, nehrin kanyona döküldüğü noktadan aşağı inmeye çalışırken kayıp düşerek şelalenin altındaki kovukta mahsur kaldı.



Mahsur kaldıkları noktada ne aşağı inebilen ne de geri yukarı tırmanabilen yürüyüşçüler kurtarılmayı beklemeye başladı. Rehberleri ve yük taşıyıcıları olmayan ikili çadırlarını, uyku tulumlarını ve yiyeceklerini yanlarında taşıyordu. İlk günlerde stoklarındaki yiyeceklerle yaşamlarını sürdüren Liang ve Liu, yiyeceklerinin tükenmesiyle yalnızca su ve kaya tuzuyla beslenerek hayatta kalmaya çalıştı.



 



kaynak:habertürk








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