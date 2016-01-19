HİLLARY'DEN PUTİN'E ‘KABADAYI' BENZETMESİ
ABD'deki başkanlık seçimi için 1 Şubat'ta başlayacak önseçim takviminden önce aday adayları arasında yapılan TV münazaralarının sonuncusu pazar akşamı gerçekleşti
Demokrat Parti münazarasında parti içi yarışı önde götüren eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Senatör Bernie Sanders ve yarışta iddiası olmayan eski Maryland Valisi Martin O'Malley, 1 Şubat'ta başlayacak önseçimlerden evvel son münazara için South Carolina'da buluştular. Adaylar, iç ve dış politikadaki benimseyecekleri politikaları anlattılar.
Hillary, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin sorulması üzerine gülerek “Hımm. İlginçti. Saygılı olduğunu düşündüğüm bir ilişkiydi” dedi. Ancak Clinton, Putin'i aldıkça fazlasını isteyen bir kabadayıya benzetti ve ona karşı durmak gerektiğini söyledi. Clinton, nükleer anlaşmayla “gurur duyduğunu” belirtse de İran'ın hâlâ dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar