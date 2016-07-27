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hillary clinton'un başkan adaylığı kesinleşti

HİLLARY CLİNTON'UN BAŞKAN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde Hillary Clinton'un başkan adaylığı kesinleşti.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:04
Puan Ver : Hillary Clinton'un Başkan Adaylığı Kesinleşti(8/10)7


Philadelphia kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresi'yle Clinton'ın adaylığı resmiyet kazandı ve Clinton, ABD tarihinin ilk kadın başkan adayı oldu.



Eski başkan Bill Clinton'un eşi, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi işadamı Donald Trump'a karşı yarışacak.








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