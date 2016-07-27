HİLLARY CLİNTON'UN BAŞKAN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde Hillary Clinton'un başkan adaylığı kesinleşti.
Philadelphia kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresi'yle Clinton'ın adaylığı resmiyet kazandı ve Clinton, ABD tarihinin ilk kadın başkan adayı oldu.
Eski başkan Bill Clinton'un eşi, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi işadamı Donald Trump'a karşı yarışacak.
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