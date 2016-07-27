

Philadelphia kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresi'yle Clinton'ın adaylığı resmiyet kazandı ve Clinton, ABD tarihinin ilk kadın başkan adayı oldu.







Eski başkan Bill Clinton'un eşi, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi işadamı Donald Trump'a karşı yarışacak.