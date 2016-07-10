Geçtiğimiz günlerde FBI, Hillary Clinton'ın e-posta hesaplarına sızma girişimi olduğunu açıklamıştı. Ne var ki FBI, dün yaşanan gelişmeler üstüne yeni bir açıklama yaptı.



FBI, hafta başında yaptığı (aslında iddialar 2013 yılına dayanıyor) açıklamada, H.Clinton'ın Dış İşleri Sekreterliği yaptığı dönemde, sunuculara ve e-posta hesaplarına sızma girişimi gerçekleştiğini duyurmuştu. FBI, son derece üstü kapalı biçimde, H.Clinton'ın bazı ihmalleri olduğunu ima etmiş, ama kovuşturmaya yol açacak bir ihmal bulunmadığını söylemişti.



FBI Direktörü James Comey, şimdi ise Romanyalı hacker Marcel Lehel Lazar'dan (Guccifer takma adıyla da tanınıyor) aldığı bilgilerin “yanlış” olduğunu itiraf etti. Romanyalı hacker'ın Hillary Clinton'ın hesabına sızma girişimleri hiçbir zaman başarıya ulaşmamış. FBI'ya göre sanık, ilgi çekmek için bu iddiaları ortaya atmış.



Söz konusu hacker, Clinton'ın danışmanı Sidney Blumenthal'in e-posta hesabına sızdığını ve böylece Hillary Clinton ile ülke hakkında yazışmalar yaptığını iddia etmişti. Hatta bazı Amerikan gazeteleri, söz konusu iddiaları, kapak sayfalarına taşımıştı.



Hillary Clinton ise iddiaları sürekli reddetmiş ve herhangi bir sızıntı olmadığını savunmuştu. Clinton'ın iddialarının gerçek olduğu da, FBI tarafından belgelendi.