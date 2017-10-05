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Hikmet Karaman ve Genç Eşi, Liseli Aşıklar Gibi! El Ele Görüntülendiler

HİKMET KARAMAN VE GENÇ EŞİ, LİSELİ AŞIKLAR GİBİ! EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük olan Selin Özhancı ile evlenen Hikmet Karaman, elini sıkı sıkı tuttuğu eşiyle Nişantaşı'nda liseli aşıklar gibi dolaştı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Hikmet Karaman Ve Genç Eşi, Liseli Aşıklar Gibi! El Ele Görüntülendiler(9/10)5

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önceki gün eşi Selin Özhancı ile beraber Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

GENÇ EŞİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yıl 29 yıllık yuvasını yıkıp ikinci kez evlenen Hikmet karaman, Nişantaşı'nda bir an bile olsa genç eşinin ellerini bırakmadı.

LİSELİ AŞIKLAR GİBİ

Çifti el ele görenler, "Liseli aşıklar gibi" yakıştırması yaptılar.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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