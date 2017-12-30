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Hikmet Karaman geri döndü! İşte yeni takımı

HİKMET KARAMAN GERİ DÖNDÜ! İŞTE YENİ TAKIMI

Teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Hikmet Karaman Geri Döndü! İşte Yeni Takımı(8/10)4

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Taraflar kesin anlaşmaya vardı. Karaman, kamp çalışmalarında takımın başında yer alacak.

İMZALAR YILBAŞINDAN SONRA ATILACAK

Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı ortaya çıktı.

Karaman son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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