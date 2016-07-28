HİGUAİN 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Napoli’den, 90 milyon avro karşılığında Juventus’a giderek İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) transfer rekorunu kıran Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.
Juventus'tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı kulübün, Napoli'nin sözleşmesine koyduğu 90 milyon avro serbest kalma bedelini ödeyerek 5 yıllığına renklerine bağladığı Higuain, sağlık kontrolü için Torino kentine geldi.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda giyeceği 9 numaralı formayla poz verdi.
2015-16 sezonunda attığı 36 golle Gino Rossetti'nin (1928-29) kırdığı İtalya ligi rekoruna ortak olan Higuain, Real Madrid'in, Tottenham'dan 101 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Gareth Bale ve Manchester United'dan 94 milyon avroya aldığı Cristiano Ronaldo'dan sonra futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olarak kayıtlara geçmişti.
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