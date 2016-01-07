O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HİDROJEN BOMBASI TESTİ: KUZEY KORE YALAN MI SÖYLEDİ?


HİDROJEN BOMBASI TESTİ: KUZEY KORE YALAN MI SÖYLEDİ?
Tarih : 07 Ocak 2016, 12:19
Puan Ver : Hidrojen Bombası Testi: Kuzey Kore Yalan Mı Söyledi?(8/10)10


Eğer, gerçekten Kuzey Kore'nin denemesinin başarılı olduğu teyit edilirse, bu, Pyongyang'ın 2006'dan bu yana gerçekleştirdiği dördüncü nükleer test olacak ve Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini ciddi şekilde güçlendirdiğini ortaya koyacak.



Ancak nükleer uzmanlar, deneme sırasında kaydedilen patlamanın gerçekten hidrojen bombasından mı kaynaklandığı konusunda şüphelerini dile getiriyor.



Atomların birleştirilmesiyle gerçekleşen füzyon teknolojisi kullanılarak üretilen hidrojen bombası, atom bombasından çok daha güçlü ve teknolojik olarak çok daha ileri bir silah olarak niteleniyor.



İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları ise atomun parçalanmasıyla üretiliyor.



ABD, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinde bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin şüphelerini dile getirdi.








Etiketler: Hidrojen  Bombası  Testi  Kuzey  Kore  Yalan    Söyledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER