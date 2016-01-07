

Eğer, gerçekten Kuzey Kore'nin denemesinin başarılı olduğu teyit edilirse, bu, Pyongyang'ın 2006'dan bu yana gerçekleştirdiği dördüncü nükleer test olacak ve Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini ciddi şekilde güçlendirdiğini ortaya koyacak.







Ancak nükleer uzmanlar, deneme sırasında kaydedilen patlamanın gerçekten hidrojen bombasından mı kaynaklandığı konusunda şüphelerini dile getiriyor.







Atomların birleştirilmesiyle gerçekleşen füzyon teknolojisi kullanılarak üretilen hidrojen bombası, atom bombasından çok daha güçlü ve teknolojik olarak çok daha ileri bir silah olarak niteleniyor.







İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları ise atomun parçalanmasıyla üretiliyor.







ABD, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinde bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin şüphelerini dile getirdi.