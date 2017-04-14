

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada, milli takım başantrenörünün aynı zamanda kulüp takımı çalıştırmasına eski yönetimin karşı çıktığını, kendilerinin ise böyle bir düşünceye sahip olmadığını vurguladı.







Ufuk Sarıca'ya çok güvendiklerini dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:







"Aynı anda milli takım ve kulüp takımının çalıştırılmaması fikri, geçmiş federasyonun düşüncesiydi. Herkesin fikirleri farklıdır. Gerek Ufuk hocayla gerek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la görüştük. Ufuk Sarıca, iki görevini de aynı anda yürütebileceğini söyledi. Biz de federasyon olarak buna sıcak baktık. Ufuk hoca, bu sorumluluğu üstlenebileceğini belirtti ve federasyon olarak kendisinin arkasında durmaya karar verdik. Dediğim gibi bu düşünce, geçmiş yönetimin verdiği bir karardır. Ufuk hocayı, her daim desteklemeye devam edeceğiz."







kaynak:sabah