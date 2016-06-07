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Hidayet Türkoğlu görevinden ayrıldı !

HİDAYET TÜRKOĞLU GÖREVİNDEN AYRILDI !

TBF CEO'su Hidayet Türkoğlu bu görevden ayrıldığını duyurdu.

Tarih : 07 Haziran 2016, 15:44
Puan Ver : Hidayet Türkoğlu Görevinden Ayrıldı !(10/10)8


Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO olarak görev alan Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Spor Başdanışmanlığı görevi nedeniyle; CEO'luktan ayrıldığını duyurdu.



Türkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Hidayet Türkoğlu, görevinden ayrıldı. Türkoğlu'nun TBF Yönetim Kuruluna gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:



Kasım 2015 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Türkiye Basketbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevimde sizlerle bir arada hizmet üretmekten ve Türk basketboluna katkıda bulunmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim.



Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onurlandırıldığım, Cumhurbaşkanlığı Spor Başdanışmanlığı görevim vesilesiyle tüm spor branşlarını kapsayan, genişletilmiş görev tanımımla Türk Sporuna hizmet etmeye başlamış bulunuyorum.



Bu görevimin yarattığı kapsamlı sorumluluklar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevimden azlimi rica ederim.








Etiketler: Hidayet  Türkoğlu  Görevinden  Ayrıldı      haber

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