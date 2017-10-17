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Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in cezasının silinmesine sert çıktı

HİDAYET TÜRKOĞLU, ANADOLU EFES'İN CEZASININ SİLİNMESİNE SERT ÇIKTI

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahkim Kurulu'nun, Anadolu Efes'in puan cezasını hafifletmesine tepki gösterdi.

Tarih : 17 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in Cezasının Silinmesine Sert Çıktı(5/10)1

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulunun, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes'e verilen cezayı indirmesine tepki gösterdi.

ANADOLU EFES PROTESTO AMAÇLI SAHAYI TERK ETMİŞTİ

Hidayet Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon play-off serisinde 3 Haziran'da Beşiktaş Sompo Japan karşısında Anadolu Efes'in, başkanı ile genel koordinatörünün talimatıyla protesto amaçlı sahayı 6 dakika terk ettiğini ve bu yüzden federasyon olarak lacivert-beyazlı kulübe -3 puan silme cezasının verildiğini hatırlattı.

TBF'nin 7 Haziran'da verdiği bu kararının diğer federasyonlara da örnek teşkil ettiğini ancak 4,5 ay sonra SGM Tahkim Kurulunun cezada indirime gittiği aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"KARAR İÇİMİZE SİNMEDİ"

"Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun, Anadolu Efes'e verilen -3 puanı, 4,5 ay sonra -1 puana, yöneticilere uygulanan cezaları ise bir bölü dörde kadar düşürdüğünü üzülerek öğrendik. Emanet edilen kamusal görevin ziyadesiyle farkında olup, adalet alışkanlığı da herkesin takdirinde olan federasyonumuzun duruşunu zedeleyen, sporun ve spor hukukunun muhtaç olduğu hıza 4,5 ayda cevap verip, fiil-ceza dengesinden uzak ve hiçbir gerekçesi de olmayan Tahkim Kurulu kararının içimize sinmediğinin bilinmesini isteriz."

"BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Geçmiş dönemde bir kadın basketbolcunun milli takıma gelmediği için cezalandırıldığı ancak bu cezanın da Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldığını hatırlatan TBF Başkanı Türkoğlu, "Üyelerinin seçimi ve çalışma tarzının derhal yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inandığımız Tahkim Kurulu'nun bu şekildeki yargılama tarzının ülke sporuna ciddi zarar vereceği konusunda kamuoyunu bilgilendirir, bu hususu gerekli çalışmaları yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın takdirlerine sunarız." ifadelerini kullandı.

BASKETBOL FEDERASYONU ANADOLU EFES'E 3 PUAN SİLME CEZASI VERMİŞTİ

TBF Yönetim Kurulu, söz konusu maçla ilgili Anadolu Efes'e -3 puan ceza, kulüp başkanı Tuncay Özilhan ve genel direktör Alper Yılmaz'a dörder ay hak mahrumiyetiyle 40'ar bin lira para cezası, lacivert-beyazlı kulübe de 40 bin lira para cezası vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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