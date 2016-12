İzmit Belediyesi'nin "Haydi Basketbola" projesi kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencisi 5 bin çocuğa basketbol topu hediye edildi. İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tören, İzmit Belediyespor Yıldız Basketbol Takımı ile protokol üyelerinin mücadele ettiği gösteri maçıyla başladı. Maçta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Haluk Yıldırım da forma giydi.







Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Türkoğlu, sporcu olarak sevilip sayılmanın insanı çok mutlu ettiğini söyledi. Salonu dolduran çocukların ismini söylemesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Türkoğlu, "Amaç, buradaki çocuklarımıza sporu sevdirebilmek ve onların sağlıklı yetişmesini sağlamak. Temennimiz buradaki çocuklara yeni kapıların açılması ve başarılı sporcuların çıkması." ifadesini kullandı.







Bir gazetecinin Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Basketbol Ligi play-off serisi üçüncü maçında yaşanan olaylarla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Türkoğlu, "Şu an buradaki amacımız çok farklı. Önemli olan buradaki çocuklarımızla güzel vakit geçirmek. Biz de üzülüyoruz bu görüntülere ama bunun olmaması için çaba gösteriyoruz. Maalesef sporun her dalında karşılaştığımız olaylar. İnşallah bunu minimize ederiz." değerlendirmesinde bulundu.







İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise sporcu dostu bir belediye olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Her yıl okul bahçelerine yüzme havuzlarını kurarak yüzme sporunu, satranç okulları açarak satranç sporunu, Türkiye'nin en büyük amatör spor tesisini kurarak amatör sporları çocuklarımızla buluşturduk." diye konuştu.







Sosyal belediyeciliği en güzel şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlatan Doğan, bu sene basketbol topu dağıtımıyla "Haydi Basketbola" projesini başlattıklarını kaydetti. Doğan, karne hediyesi olarak 5 bin basketbol topu dağıtacaklarına işaret ederek, "Bunun yanı sıra her okula bir basketbol potası yapıyoruz. Kadın ve erkek basketbol takımlarımızı kurduk ve geçen yıl başarılı bir dönem geçirdiler. Bu çalışmalarımızın neticesinde inşallah bu salondan yeni 'Hidolar' çıkacak, bütün gayemiz odur." değerlendirmesinde bulundu. Akrobatik smaç gösterisiyle devam eden program, Türkoğlu ve Yıldırım ile Belediye Başkanı Doğan'ın 5 bin öğrenciye basketbol topu dağıtmasıyla sona erdi.