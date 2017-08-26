HİÇBİR YERİMDE ESTETİK YOK DİYEN ÖZGE ULUSOY'UN ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ
Güzelliğinin ve fiziğinin her zaman doğal olduğunu söyleyen manken Özge Ulusoy'un estetiksiz fotoğrafı çıktı. Gören şoke oldu.
Manken Özge Ulusoy, estetikle iligili olarak "Vücudumun hiçbir köşesinde estetik yok" diye açıklamalarda bulunmuştu. Meğer durum söylediğinin çok aksiymiş.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Özge Ulusoy her fırsatta vücdunun hiçbir köşesinde estetik olmadığını iddia etse de eski fotoğraflar bu iddialarını kanıtlar nitelikte çıkmadı. Özge Ulusoy'un eski ve yeni hali arasında dağlar kadar fark var.
İşte Özge Ulusoy'un estetiksiz hali:
Kaynak: haberinburada
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