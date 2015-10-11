HİÇBİR LİDER TÖRENE KATILMADI
Kuzey Kore'nin başkenti Pyönyang'da İşçi Partisi'nin 70'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen görkemli törene dünyadan hiçbir lider katılmadı.
Dünyadan hiç bir lider törenlere katılmadı ancak Kuzey Koreliler meydanları doldurdu. Kuzey Kore, tanklar, silahlı araçlar, balistik füzelerin bulunduğu araçlar ve binlerce askerle Kim Il Sung Meydanı'nda gövde gösterisi yaptı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da törene katılarak halkı ve askerleri selamladı. Konuşma da yapan Kim Jong Un, “Kuzey Kore'nin emperyalist ABD tarafından yürütülen her türlü savaşta mücadeleye hazır olduğunu“ söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar