Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bu hafta veririz." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz."