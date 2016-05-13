

“Çok barışçıl bir dönemden geçiyoruz. Türkiye güllük gülistanlık kimse yaşamını yitirmiyor. Hiç kan akmıyor sanki Türkiye’de. Sürecin nasıl ilerlediğini çok iyi biliyorsunuz. Türkiye’nin her yeri taziye evine dönüşmüştür. TBMM’nin kendisi genel kurul ölü evi gibidir.



1 Kasım’a giden süreçte Türkiye kan ve ölümle terbiye edilmeye çalışılmıştır. Şimdi de 1 Kasım’dan sonra Türkiye başkanlık rejimine ölümle ve kanla gidilmek istenmektedir. Genel Başkanımızın dikkat çektiği nokta budur. Ölümle, kanla bakanlık rejimi Türkiye’ye dayatılmak istenmektedir. Aynen Erdoğan’ın düşünce biçimi bakımından söylüyorum:



Dünya, Türkiye, Ortadoğu değişiyor. Vatandaşlarım parlamentoyu görüyorsunuz işlemiyor, kanunlar çıkmıyor. Partimizi görüyorsunuz en iyisini Davutoğlu’nu getirdik o bile yapamadı. Başkanlığı kendim için değil Türkiye için istiyorum. Bu yolu da ancak kanla ölümle örebilir.”