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hiç duymadığınız 4 büyük mesajlaşma uygulaması

HİÇ DUYMADIĞINIZ 4 BÜYÜK MESAJLAŞMA UYGULAMASI

WhatsApp'ı dünyada kullanmayan insan neredeyse kalmadı. WhatsApp kullanmayan birkaç kişinin de önümüzdeki üç beş ay içinde WhatsApp kullanıcısı olması bekleniyor.

Tarih : 10 Eylül 2015, 17:36
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WhatsApp'ı dünyada kullanmayan insan neredeyse kalmadı. WhatsApp kullanmayan birkaç kişinin de önümüzdeki üç beş ay içinde WhatsApp kullanıcısı olması bekleniyor. Nisan ayında 800 milyon kullanıcısı olan WhatsApp Ağustos ayına geldiğimizde 900 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bu hızla ilerlediğinde, yakında tüm dünyanın WhatsApp kullanacağını tahmin etmek zor değil.  Ancak dünyadaki tek mesajlaşma yazılımı da WhatsApp değil.



Şaşırabilirsiniz ama dünyada WhatsApp ile boy ölçüşebilecek kadar popüler ve kalabalık başka anında mesajlaşma uygulamaları da var. Bu uygulamalar, Türkiye'de çok tanınmıyor olsa da dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip oldukları gerçeği değişmiyor. İşte o uygulamalar.



Çin'de aktif olan bu anında mesajlaşma yazılımının aylık 500 milyon kişiden fazla aktif kullanıcısı olduğunu duymanız sizi şaşırtabilir. Çinlilerin en sevdiği uygulamaların başında gelen WeChat, Çin sosyal hayatının baş aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de WhatsApp neyse, Çin'de de WeChat o anlama geliyor. WeChat kullanmayanlar arkadaşlarıyla iletişimden geri kalıyor, iş bulmakta zorlanıyor, iletişim konsunda “geri kalmış” kabul ediliyor.



WeChat



WeChat'in tek yeteneği, sohbet etmek de değil. ABD'de çok ünlü olan Craiglist veya tam karşılığı olmasa da Türkiye'deki “sahibinden.com” gibi, insanların her konuda ilan verebildiği, duyuru yapabildiği, iş arayabildiği bir platform özelliği de  taşıyan WeChat, Çin ekonomisi için de önemli bir uygulama olarak kabul ediliyor. Ülkenin yarısının her gün düzenli olarak WeChat kullandığını unutmayalım.



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